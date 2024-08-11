CAS отобрал медаль у американской гимнастки за четыре секунды опоздания с подачей апелляции

Главный Спортивный Арбитражный Суд (CAS) отобрал бронзовую медаль Олимпийских игр-2024 в вольных упражнениях в спортивной гимнастике у спортсменки из США Джордан Чайлс и передал ее спортсменке из Румынии Ане Барбосу. Так сообщают официальные сайты Олимпиады, Международной Федерации Спортивной Гимнастики, Международного Олимпийского Комитета и различные СМИ. Причина - опоздание с подачей апелляции на четыре секунды.

Чайлс поначалу получила оценку 13.666, ставившую ее на пятое место позади Ребекки Андраде, Симон Байлс, Барбосу и еще одной румынки Сабрины Войни. Апелляция на оценку была подана в зале, и оценка повышена на 0.1 балла, что вывело американку на третье место. Однако затем румынская Федерация подала в суд с требованием отменить повышение оценки, поскольку апелляция была подана не в течение минуты, как требует регламент, а за минуту и четыре секунды. CAS принял доводы румынской Федерации и постановил отменить повышение оценки, что вернуло Чайлс на пятое место.

Олимпиада-2024 стала для 23-летней Чайлс второй в карьере. В Париже она выиграла золото в командных соревнованиях, в Токио-2020 - серебро в таких же. В личных соревнованиях на Олимпийских играх медалей у нее нет.