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Стаховский: У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет

Олимпиада

Обладатель четырех титулов АТР – о перспективах украинских олимпийцев

Стаховский: У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет

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Сергей Стаховский высказался о выступлении соотечественников на ОИ-2024 и сделал прогноз на будущее.

"Были и бронзовые бои, и поединки за золото, которые могли быть в нашу пользу. Мне сложно с позиции человека, не участвовавшего в Олимпиаде, оценить выступление спортсменов, которые к нему готовились в условиях психологической нагрузки, стресса и переживаний за то, что происходит в их государстве. Я точно никакой отрицательной оценки нашим атлетам не дам, только позитив".

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"У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет, и это будет сложно, учитывая, что идет война. Для мужчин это будет гораздо сложнее, чем для девушек. У нас будет проседать особенно мужской спорт из-за нехватки кадров, мобилизованных тренеров. Думаю, что будет повсюду проседание”, – отметил бывший теннисист.

Стаховский выступал на ОИ-2012 на стадии 1/32 финала.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 04:43
Да, сраная война накладывает отпечаток на все сферы жизни украинцев. Но мы сильнее всех! Победим в войне! Победим и в спорте!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 04:43
Да, сраная война накладывает отпечаток на все сферы жизни украинцев. Но мы сильнее всех! Победим в войне! Победим и в спорте!
Ответить
0
0

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