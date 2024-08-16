Стаховский: У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет

Сергей Стаховский высказался о выступлении соотечественников на ОИ-2024 и сделал прогноз на будущее.

"Были и бронзовые бои, и поединки за золото, которые могли быть в нашу пользу. Мне сложно с позиции человека, не участвовавшего в Олимпиаде, оценить выступление спортсменов, которые к нему готовились в условиях психологической нагрузки, стресса и переживаний за то, что происходит в их государстве. Я точно никакой отрицательной оценки нашим атлетам не дам, только позитив".

Читайте также 30 лет независимости – 30 главных побед украинского спорта

"У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет, и это будет сложно, учитывая, что идет война. Для мужчин это будет гораздо сложнее, чем для девушек. У нас будет проседать особенно мужской спорт из-за нехватки кадров, мобилизованных тренеров. Думаю, что будет повсюду проседание”, – отметил бывший теннисист.

Стаховский выступал на ОИ-2012 на стадии 1/32 финала.