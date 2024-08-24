В НОК Украины и Министерство молодежи и спорта назвали расходы для участия спортсменов на ОИ и выплаты премий

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что бюджетные расходы, связанные с обеспечением участия страны на ОИ-2024, составили 34 028 820 грн, а именно:

32 085 920 грн – обеспечение участия делегации в спортивных соревнованиях;

– обеспечение участия делегации в спортивных соревнованиях; 1 165 980 грн – расходы на штаб подготовки;

– расходы на штаб подготовки; 777 920 грн – освещение ОИ в информационном пространстве.

В Министерстве молодежи и спорта рассказали, что на премии выделили 1,45 млн долларов. Больше всего получила Ольга Харлан – 180 тысяч. За золото украинские олимпийцы заработали 125 тыс., за серебро – 80 тысяч, а за бронзу – 55 000 долларов. В общей сложности выплаты составляют 59 576 980 грн.

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Тренерам победителей из бюджета заплатили 1 120 000 долларов. Это примерно 46 018 081 грн.