  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. В НОК Украины и Министерство молодежи и спорта назвали расходы для участия спортсменов на ОИ и выплаты премий
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НОК Украины и Министерство молодежи и спорта назвали расходы для участия спортсменов на ОИ и выплаты премий

Олимпиада

Вознаграждение за успешные выступления и тренерскую деятельность – основная часть суммы

В НОК Украины и Министерство молодежи и спорта назвали расходы для участия спортсменов на ОИ и выплаты премий

фото из свободных источников

Новина українською

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что бюджетные расходы, связанные с обеспечением участия страны на ОИ-2024, составили 34 028 820 грн, а именно:

  • 32 085 920 грн – обеспечение участия делегации в спортивных соревнованиях;
  • 1 165 980 грн – расходы на штаб подготовки;
  • 777 920 грн – освещение ОИ в информационном пространстве.

В Министерстве молодежи и спорта рассказали, что на премии выделили 1,45 млн долларов. Больше всего получила Ольга Харлан – 180 тысяч. За золото украинские олимпийцы заработали 125 тыс., за серебро – 80 тысяч, а за бронзу – 55 000 долларов. В общей сложности выплаты составляют 59 576 980 грн.

Читайте такжеМеталлист 1925 за 10 млн грн купил чемпионскую саблю Харлан с финала ОИ-2024

Тренерам победителей из бюджета заплатили 1 120 000 долларов. Это примерно 46 018 081 грн.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Все всегда оценивают - забил нападающий или нет, но я считаю, что Сикан на Олимпиаде был полезен команде
yellow-arrow
Ротань: Хотели взять Квасницу на Олимпиаду, но Козловский подчеркнул, что у Руха очень важный сбор
yellow-arrow
Ротань: Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков на Олимпиаду, то мы все сделали бы иначе
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Інформатор
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости