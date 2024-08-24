  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Зеленский отметил государственными наградами призеров и победителей Олимпиады
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зеленский отметил государственными наградами призеров и победителей Олимпиады

Олимпиада

Президент поздравил атлетов и тренерский штаб с Днем Независимости Украины

Зеленский отметил государственными наградами призеров и победителей Олимпиады

Фото - ОП України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами призеров и победителей Олимпийских игр-2024 в Париже и их тренеров. Это произошло во время встречи с олимпийцами, которая прошла в 33-ю годовщину Дня Независимости Украины.

Список наград спортсменов выглядит следующим образом:

  • Александр Хижняк (бокс) — орден Ярослава Мудрого ІV степени;
  • Сергей Кулиш (стрельба) – орден за заслуги II степени;
  • Парвиз Насибов (борьба) – орден за заслуги ІІ степени;
  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – орден княгини Ольги I степени;
  • Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – орден княгини Ольги II степени;
  • Ирина Коляденко (борьба) – орден княгини Ольги II степени;
Читайте такжеЗеленский поздравил олимпийских медалистов Украины - видео
  • Алина Комащук (фехтование) – орден княгини Ольги II степени;
  • Елена Кравацкая (фехтование) — орден княгини Ольги II степени;
  • Юлия Бакастова (фехтование) - орден княгини Ольги III степени;
  • Жан Беленюк (борьба) – почетное звание заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Ранее президент наградил Ольгу Харлан и Александра Усика Орденами свободы по случаю Дня Независимости Украины.

По теме
yellow-arrow
В НОК Украины и Министерство молодежи и спорта назвали расходы для участия спортсменов на ОИ и выплаты премий
yellow-arrow
Ротань: Все всегда оценивают - забил нападающий или нет, но я считаю, что Сикан на Олимпиаде был полезен команде
yellow-arrow
Ротань: Хотели взять Квасницу на Олимпиаду, но Козловский подчеркнул, что у Руха очень важный сбор
Александр Хижняк Олимпиада-2024 Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости