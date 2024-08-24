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Зеленский отметил государственными наградами призеров и победителей Олимпиады
Президент поздравил атлетов и тренерский штаб с Днем Независимости Украины
Фото - ОП України
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами призеров и победителей Олимпийских игр-2024 в Париже и их тренеров. Это произошло во время встречи с олимпийцами, которая прошла в 33-ю годовщину Дня Независимости Украины.
Список наград спортсменов выглядит следующим образом:
- Александр Хижняк (бокс) — орден Ярослава Мудрого ІV степени;
- Сергей Кулиш (стрельба) – орден за заслуги II степени;
- Парвиз Насибов (борьба) – орден за заслуги ІІ степени;
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – орден княгини Ольги I степени;
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – орден княгини Ольги II степени;
- Ирина Коляденко (борьба) – орден княгини Ольги II степени;
- Алина Комащук (фехтование) – орден княгини Ольги II степени;
- Елена Кравацкая (фехтование) — орден княгини Ольги II степени;
- Юлия Бакастова (фехтование) - орден княгини Ольги III степени;
- Жан Беленюк (борьба) – почетное звание заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.
Ранее президент наградил Ольгу Харлан и Александра Усика Орденами свободы по случаю Дня Независимости Украины.
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Источник:Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
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