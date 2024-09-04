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Олимпийцев из КНДР могут отправить на исправительные работы из-за фото с южнокорейскими спортсменами
Также они прошли процедуры идеологической чистки
Фото - Getty Images
Завоевавшие медали в пинг-понге Ким Кум Эн и Ли Чон Сик могут быть наказаны. Спортсменам могут назначить исправительные работы на стройке.
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Южнокорейские спортсмены Лим Джонг-хун и Шин Ю-бин сделали селфи со своими коллегами на олимпийском пьедестале. Фото было опубликовано на официальной странице ОИ в Instagram.
СМИ сообщили, что Ким и Ли из КНДР подверглись "идеологическому контролю". Высокопоставленный чиновник из Северной Кореи заявил, что спортсмены и члены Олимпийского комитета Северной Кореи в течение месяца подвергались "идеологической чистке" с момента возвращения домой. Сообщается, это стандартная процедура для выезжавших на международные соревнования спортсменов.
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