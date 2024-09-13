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В Министерстве спорта заговорили о желании организовать Олимпиаду в Украине

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В Министерстве спорта заговорили о желании организовать Олимпиаду в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр в Украине.

“Мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны. Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии и после победы потребуем определенное время на восстановление. Будем исходить из возможностей и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать нашим национальным интересам", – заявил министр.

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Матвей Бидный был назначен на свой нынешний пост 9 ноября 2023 года в статусе и.о. и лишился этой приставки только в начале текущего месяца.

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Олимпиада Матвей Бидный
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Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
13.09.2024 в 08:00
Это после того, как страну восстановят или вместо?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
13.09.2024 в 08:00
Это после того, как страну восстановят или вместо?
Ответить
0
0

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