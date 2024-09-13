В Министерстве спорта заговорили о желании организовать Олимпиаду в Украине

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр в Украине.

“Мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны. Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии и после победы потребуем определенное время на восстановление. Будем исходить из возможностей и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать нашим национальным интересам", – заявил министр.