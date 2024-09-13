Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Министерстве спорта заговорили о желании организовать Олимпиаду в Украине
К теме вернутся после окончания войны
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр в Украине.
“Мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны. Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии и после победы потребуем определенное время на восстановление. Будем исходить из возможностей и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать нашим национальным интересам", – заявил министр.
-
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Матвей Бидный был назначен на свой нынешний пост 9 ноября 2023 года в статусе и.о. и лишился этой приставки только в начале текущего месяца.
Популярное сейчас
- Бурбас: Пропихнуть контракт Adidas в УАФ - прямой признак коррупции от Шевченко
- Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд
- УЕФА может открыть дело на предмет проявления сексизма в отношении вице-президента УАФ
- Батагов: Украина выиграла бы девять из десяти матчей против Ирака
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Комментарии 1