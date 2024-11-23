Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины назвал то, чего не хватило футболистам для победы на Олимпиаде

Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями относительно неудачного выступления футбольной команды на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Ничего. Абсолютно ничего. Единственное - возможно, хотел бы, чтобы некоторые ребята все же смогли нам помочь на Играх, а также хотел бы иметь возможность провести специальные сборы для Олимпиады. Этого нам не хватало, потому что мы работали в такой себе ближней перспективе. Не имели возможности всей сборной, которая в итоге поехала, планомерно подготовиться. Где-то кого-то не отпустили, кому-то помешали травмы. Поэтому состав, который сформировали в итоге, не имел такого значительного опыта работы вместе. Именно планомерной подготовки. Это сказывалось после 60-70 минут игры.

Во всем остальном, считаю, направление нашей работы было правильным. Просто были матчи, как с тем же Ираком, — где случилась беда. Дай нам с ними снова сыграть в девяти из десяти матчей мы бы выиграли. Мы были сильнее. Однако произошло то, что произошло. И так получилось, что этот матч имел ключевое значение. Вот и все. Если бы мы вышли из группы, кто знает, где бы нас остановили. Но об этом нет смысла думать - результаты Олимпиады 2024 года уже зафиксированы в истории", — сказал Ротань.