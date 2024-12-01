Полузащитник Руха: Я не припомню, чтобы меня где-то так возили в течение всего матча, как на Олимпиаде

Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2024 в составе сборной Украины

“ – Это был очень интересный опыт. Разделить поле с футболистами мирового класса неоценимо. Где-то мне повезло, что лидеров команды не отпускали из своих клубов. Я получил шанс показать себя.

– С другой стороны, мы бы не увидели вашу магическую связь с Краснопиром против Марокко.

– Если вынести за скобки этот момент, я, честно говоря, не припомню, чтобы меня так возили в течение всего матча. Тем более в меньшинстве. Голова крутилась, позвоночник болел очень сильно.

– Неприятный осадок оставил после себя первый матч с Ираком (1:2). Уровень судей на ОИ действительно не соответствовал уровню турнира?

– Каждый футболист должен справляться с такими ситуациями. Если взять уровень судейства вопросов остается больше ответов. Но могу согласиться с вами. У некоторых судей не было понятия, что такое футбол.

– Аргентина – это действительно другая вселенная в плане понимания игры?

– Можно и так сказать. Если Марокко путём индивидуальных качеств футболиста играло хаотично, то аргентинцы от природы являются технарями. После УПЛ, когда смотришь на таких футболистов, футбол кажется очень простой игрой.

– Итог турнира разочаровал?

– Это футбол и такое поражение может больше тебя научить”, – сказал Федор для УФ.