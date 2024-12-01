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Полузащитник Руха: Я не припомню, чтобы меня где-то так возили в течение всего матча, как на Олимпиаде
Турнир выдался высокого уровня
fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2024 в составе сборной Украины
“ – Это был очень интересный опыт. Разделить поле с футболистами мирового класса неоценимо. Где-то мне повезло, что лидеров команды не отпускали из своих клубов. Я получил шанс показать себя.
– С другой стороны, мы бы не увидели вашу магическую связь с Краснопиром против Марокко.
– Если вынести за скобки этот момент, я, честно говоря, не припомню, чтобы меня так возили в течение всего матча. Тем более в меньшинстве. Голова крутилась, позвоночник болел очень сильно.
– Неприятный осадок оставил после себя первый матч с Ираком (1:2). Уровень судей на ОИ действительно не соответствовал уровню турнира?
– Каждый футболист должен справляться с такими ситуациями. Если взять уровень судейства вопросов остается больше ответов. Но могу согласиться с вами. У некоторых судей не было понятия, что такое футбол.
– Аргентина – это действительно другая вселенная в плане понимания игры?
– Можно и так сказать. Если Марокко путём индивидуальных качеств футболиста играло хаотично, то аргентинцы от природы являются технарями. После УПЛ, когда смотришь на таких футболистов, футбол кажется очень простой игрой.
– Итог турнира разочаровал?
– Это футбол и такое поражение может больше тебя научить”, – сказал Федор для УФ.
Напомним, что олимпийская сборная Украины на Играх-2024 заняла третье место в группе с тремя очками. В квартете также находились Аргентина, Марокко и Ирак
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