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Экс-спартаковец чудовищной бисиклетой отправил оппонента прямиком на томографию
Воздух буквально содрогнулся…
Форвард "Порту" Зе Луиш грубо нарушил правила в матче 1/8 финала Кубка Португалии с "Санта-Кларой", который состоялся вчера, 19 декабря.
В середине первого тайма футболист нокаутировал полузащитника соперника Нене ударом ноги в голову, когда пытался пробить по мячу. Зе Луиш увидел перед собой "желтый свет" (!), а бедолага не смог продолжить встречу – его унесли с поля на носилках. Как сообщают СМИ, пострадавшего моментально отвезли в больницу на томографию.
Ранее Зе Луиш выступал за московский "Спартак". Поединок завершился победой "драконов" (1:0). Автором единственного гола стал хавбек Сея Накадзима.
Num país onde a arbitragem não fosse controlada pelo calor da noite este Zé Luís levava uma dezena de jogos de suspensão...pelo menos #tacadeportugal @FederacaoPF @UEFA pic.twitter.com/upE5rjrsZE— António Franco (@antonio_franco_) December 19, 2019
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