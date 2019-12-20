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Экс-спартаковец чудовищной бисиклетой отправил оппонента прямиком на томографию

Португалия
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Воздух буквально содрогнулся…

Экс-спартаковец чудовищной бисиклетой отправил оппонента прямиком на томографию
Новина українською

Форвард "Порту" Зе Луиш грубо нарушил правила в матче 1/8 финала Кубка Португалии с "Санта-Кларой", который состоялся вчера, 19 декабря.

В середине первого тайма футболист нокаутировал полузащитника соперника Нене ударом ноги в голову, когда пытался пробить по мячу. Зе Луиш увидел перед собой "желтый свет" (!), а бедолага не смог продолжить встречу – его унесли с поля на носилках. Как сообщают СМИ, пострадавшего моментально отвезли в больницу на томографию.

Ранее Зе Луиш выступал за московский "Спартак". Поединок завершился победой "драконов" (1:0). Автором единственного гола стал хавбек Сея Накадзима.

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В статье: Порту Порту (Португалия) Зе Луиш
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