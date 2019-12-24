Официально: Са Пинту уволен из Браги

Португальский специалист Рикарду Са Пинту уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Брага". Руководство расторгнуло контракт с 47-летним наставником, летом он подписал с клубом трудовой договор на 2 года.

Также тренерский штаб покинули помощники Са Пинту – Руи Мота и Гильерме Гомес. "Брага" благодарит Рикарду и его помощников за преданность и выступления в Лиге в Европы, а также желает всего наилучшего в будущем.

Пресс-служба клуба отметила, что до 27 декабря болельщики узнают нового тренера команды. "Брага" выиграла группу ЛЕ и вышла в 1/16 финала, где португальцев ждет шотландский "Рейнджерс". В чемпионате страны коллектив занимает 10-е место после 14 туров.

В свое время, СМИ сватали в "Легию" Сергея Реброва, но в итоге поляки выбрали именно Са Пинту.