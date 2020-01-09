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Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону
Он сдержал свое обещание
Бенфика в зимнее трансферное окно совершила неожиданное, но громкое для себя подписание .
Один из фанатов Бенфики Дуарте Мендеш, на фоне слухов о трансфере полузащитника Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии, пообещал пробежаться голым по столице Португалии, если его любимый клуб все-таки подпишет 23-летнего немца.
Свое обещание болельщик выполнил. Он написал фамилию футболиста у себя на спине и, будучи только в одном шарфе Бенфики, устроил забег по Лиссабону.
Напомним, что 20 и 27 февраля Бенфика сыграет с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы.
Done ???????????????????? @JuWeigl— Dvarte (@duartesrsmendes) 7 января 2020 г.
Edição: @quico_cardoso pic.twitter.com/vQIJ15oTMw