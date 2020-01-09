Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону

Бенфика в зимнее трансферное окно совершила неожиданное, но громкое для себя подписание .

Один из фанатов Бенфики Дуарте Мендеш, на фоне слухов о трансфере полузащитника Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии, пообещал пробежаться голым по столице Португалии, если его любимый клуб все-таки подпишет 23-летнего немца.

Свое обещание болельщик выполнил. Он написал фамилию футболиста у себя на спине и, будучи только в одном шарфе Бенфики, устроил забег по Лиссабону.

Напомним, что 20 и 27 февраля Бенфика сыграет с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы.