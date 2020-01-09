  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону

Португалия
(1 голосов)

Он сдержал свое обещание

Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону
Новина українською

Бенфика в зимнее трансферное окно совершила неожиданное, но громкое для себя подписание .

Один из фанатов Бенфики Дуарте Мендеш, на фоне слухов о трансфере полузащитника Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии, пообещал пробежаться голым по столице Португалии, если его любимый клуб все-таки подпишет 23-летнего немца.

Свое обещание болельщик выполнил. Он написал фамилию футболиста у себя на спине и, будучи только в одном шарфе Бенфики, устроил забег по Лиссабону.

Напомним, что 20 и 27 февраля Бенфика сыграет с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бенфика (Лиссабон) Юлиан Вайгль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...