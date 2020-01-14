Бенфика намерена арендовать Мариано Диаса

Португальская "Бенфика" продолжает вести активную трансферную кампанию. На этот раз, на радар клуба попал форвард "Реала" Мариано Диас.

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По данным AS, лидер чемпионата Португалии рассматривает возможность полугодовой аренды игрока. Они готовы в ближайшее время начать переговоры.

Мадридский "Реал" готов отпустить футболиста, но ставит лишь одно условие. "Орлы" должны в полном размере платить зарплату Мариано. В год он получает 4 миллиона евро.

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером".