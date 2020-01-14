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Бенфика намерена арендовать Мариано Диаса
Зидан за него не очень держится
Португальская "Бенфика" продолжает вести активную трансферную кампанию. На этот раз, на радар клуба попал форвард "Реала" Мариано Диас.
По данным AS, лидер чемпионата Португалии рассматривает возможность полугодовой аренды игрока. Они готовы в ближайшее время начать переговоры.
Мадридский "Реал" готов отпустить футболиста, но ставит лишь одно условие. "Орлы" должны в полном размере платить зарплату Мариано. В год он получает 4 миллиона евро.
Напомним, что в 1/16 Лиги Европы "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером".