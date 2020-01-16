Фернандеш перейдет в МЮ после матча с Бенфикой

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail со ссылкой на португальское издание Record.

Как пишет источник, игрок уже согласовал с манкунианцами условия контракта и присоединится к ним после матча "Спортинга" с "Бенфикой", который состоится завтра, 17 января. Теперь клубам осталось договориться относительно цены трансфера.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.