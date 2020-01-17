Тренер Спортинга: Бруну Фернандеш стоит гораздо дороже 60-ти миллионов

"МЮ" сейчас очень близок к подписанию Бруну Фернандеша. "Дьяволы" готовы заплатить за него 60 миллионов, однако португальцы хотят получить больше.

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О возможности данного трансфера высказался Силаш, который тренирует "Спортинг".

"Он выдающийся игрок, ему нет равных в нашем чемпионате. Я слышал, что кто-то сказал, что он не стоит 60 миллионов. Конечно не стоит. Он стоит гораздо больше", - приводит слова тренера AS.

Ранее была инфомарция, что трансфер состоится после матча "Спортинг" - "Бенфика".