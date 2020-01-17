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Тренер Спортинга: Бруну Фернандеш стоит гораздо дороже 60-ти миллионов

Португалия
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Тренер Спортинга: Бруну Фернандеш стоит гораздо дороже 60-ти миллионов
UA-Футбол
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"МЮ" сейчас очень близок к подписанию Бруну Фернандеша. "Дьяволы" готовы заплатить за него 60 миллионов, однако португальцы хотят получить больше.

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О возможности данного трансфера высказался Силаш, который тренирует "Спортинг".

"Он выдающийся игрок, ему нет равных в нашем чемпионате. Я слышал, что кто-то сказал, что он не стоит 60 миллионов. Конечно не стоит. Он стоит гораздо больше", - приводит слова тренера AS.

Ранее была инфомарция, что трансфер состоится после матча "Спортинг" - "Бенфика".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
17.01.2020 в 21:19
Рома и Фонсека дали бы за него 15млн
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