Португалия
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Тренер Спортинга: Бруну Фернандеш стоит гораздо дороже 60-ти миллионов
Если посмотреть на его статистику, то можно согласиться
"МЮ" сейчас очень близок к подписанию Бруну Фернандеша. "Дьяволы" готовы заплатить за него 60 миллионов, однако португальцы хотят получить больше.
О возможности данного трансфера высказался Силаш, который тренирует "Спортинг".
"Он выдающийся игрок, ему нет равных в нашем чемпионате. Я слышал, что кто-то сказал, что он не стоит 60 миллионов. Конечно не стоит. Он стоит гораздо больше", - приводит слова тренера AS.
Ранее была инфомарция, что трансфер состоится после матча "Спортинг" - "Бенфика".
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Инспектор ( )
17.01.2020 в 21:19
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