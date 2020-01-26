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Брага стала обладателем португальского Кубка Лиги

Португалия
(1 голосов)

В финале "оружейники" одолели "Порту"

Брага стала обладателем португальского Кубка Лиги
Новина українською

"Брага" стала обладателем Кубка Лиги. В финальном поединке "оружейники" минимально одолели "Порту" благодаря голу Рикарду Орты на 90+5 минуте игры.

Для "Браги" этот триумф в соревновании стал вторым в истории. Ранее они выигрывали Кубок Лиги в сезоне 2012/13.

Брага – Порту 1:0

Гол: Орта, 90+5.

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В статье: Брага
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