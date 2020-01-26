Португалия
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Брага стала обладателем португальского Кубка Лиги
В финале "оружейники" одолели "Порту"
"Брага" стала обладателем Кубка Лиги. В финальном поединке "оружейники" минимально одолели "Порту" благодаря голу Рикарду Орты на 90+5 минуте игры.
Для "Браги" этот триумф в соревновании стал вторым в истории. Ранее они выигрывали Кубок Лиги в сезоне 2012/13.
Брага – Порту 1:0
Гол: Орта, 90+5.
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