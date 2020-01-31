Брага подписала воспитанника Барселоны

Португальская "Брага" объявила о подписании форварда "Барселоны-Б" Абеля Руиса.

До конца сезона 20-летний парень будет играть в аренде, а летом "Брага" выкупит его контракт за 8 млн евро.

Полноценный контракт с игроком португальский клуб подпишет на 5 лет, однако у "Барсы" будет опция первоочередного выкупа нападающего за 45 млн евро.

Руис – воспитанник "Барселоны". В нынешнем сезоне он отыграл в 19 матчах за вторую команду каталонцев, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Привлекается к выступлениям за молодежную сборную Испании.