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Брага подписала воспитанника Барселоны

Португалия
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За игрока второй команды Барсы португальцы заплатят 8 млн евро

Брага подписала воспитанника Барселоны
Новина українською

Португальская "Брага" объявила о подписании форварда "Барселоны-Б" Абеля Руиса.

До конца сезона 20-летний парень будет играть в аренде, а летом "Брага" выкупит его контракт за 8 млн евро.

Полноценный контракт с игроком португальский клуб подпишет на 5 лет, однако у "Барсы" будет опция первоочередного выкупа нападающего за 45 млн евро.

Руис – воспитанник "Барселоны". В нынешнем сезоне он отыграл в 19 матчах за вторую команду каталонцев, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Привлекается к выступлениям за молодежную сборную Испании.

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В статье: Барселона Брага Абель Руис
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