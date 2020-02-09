Порту в голевой перестрелке обыграл Бенфику

В рамках 20-го тура чемпионата Португалии "Порту" в главном матче национального первенства победил "Бенфику" 3:2.

Счет в матче открыл хавбек "драконов" Сержиу Оливейра с передачи Отавио. Также за хозяев забитым голом отметился защитник Теллес. А 3-й гол "Порту" принес защитник гостей Рубен Диаш, благодаря своему автоголу. В составе "Бенфики" дубль на свое имя записал Винисиус.

Португалия. Высшая лига. 20 тур

8 февраля 2020, 23:30, Драгау

Голы: 10 Сержиу Оливейра (Отавио), 38 Теллес (пенальти), 44 Рубен Диаш (автогол) - 18 Винисиус, 50 Винисиус (Рафа Силва)

Бенфика: Влаходимос - Рубен Диаш, Ферру, Алмейда, Гримальдо - Шикинью, Пицци, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль - Винисиус.

Запасные: Томаш Тавареш, Флорентину, Сеферович, Самарис, Злобин, Серви, Диего Соуза.

Порту: Марчесин - Диас, Пепе, Маркано, Теллес - Марега, Отавио, Корона, Урибе, Сержиу Оливейра - Соарес.

Запасные: Витор Феррейра, Зе Луиш, Манафа, Накадзима, Лум, Мбемба, Диогу Кошта.

Главный судья: Артур Соареш Диаш

Помощники судьи: Руй Лисиниу, Паулу Соареш

Запасной судья: Мануэл Мота