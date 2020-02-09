Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порту в голевой перестрелке обыграл Бенфику
"Драконы" победили "орлов" и сократили отставание до 4 очков
В рамках 20-го тура чемпионата Португалии "Порту" в главном матче национального первенства победил "Бенфику" 3:2.
Счет в матче открыл хавбек "драконов" Сержиу Оливейра с передачи Отавио. Также за хозяев забитым голом отметился защитник Теллес. А 3-й гол "Порту" принес защитник гостей Рубен Диаш, благодаря своему автоголу. В составе "Бенфики" дубль на свое имя записал Винисиус.
Португалия. Высшая лига. 20 тур
8 февраля 2020, 23:30, Драгау
Голы: 10 Сержиу Оливейра (Отавио), 38 Теллес (пенальти), 44 Рубен Диаш (автогол) - 18 Винисиус, 50 Винисиус (Рафа Силва)
Бенфика: Влаходимос - Рубен Диаш, Ферру, Алмейда, Гримальдо - Шикинью, Пицци, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль - Винисиус.
Запасные: Томаш Тавареш, Флорентину, Сеферович, Самарис, Злобин, Серви, Диего Соуза.
Порту: Марчесин - Диас, Пепе, Маркано, Теллес - Марега, Отавио, Корона, Урибе, Сержиу Оливейра - Соарес.
Запасные: Витор Феррейра, Зе Луиш, Манафа, Накадзима, Лум, Мбемба, Диогу Кошта.
Главный судья: Артур Соареш Диаш
Помощники судьи: Руй Лисиниу, Паулу Соареш
Запасной судья: Мануэл Мота