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Порту в голевой перестрелке обыграл Бенфику

Португалия
(1 голосов)

"Драконы" победили "орлов" и сократили отставание до 4 очков

Порту в голевой перестрелке обыграл Бенфику
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В рамках 20-го тура чемпионата Португалии "Порту" в главном матче национального первенства победил "Бенфику" 3:2.

Счет в матче открыл хавбек "драконов" Сержиу Оливейра с передачи Отавио. Также за хозяев забитым голом отметился защитник Теллес. А 3-й гол "Порту" принес защитник гостей Рубен Диаш, благодаря своему автоголу. В составе "Бенфики" дубль на свое имя записал Винисиус.

Португалия. Высшая лига. 20 тур

8 февраля 2020, 23:30, Драгау

Голы: 10 Сержиу Оливейра (Отавио), 38 Теллес (пенальти), 44 Рубен Диаш (автогол) - 18 Винисиус, 50 Винисиус (Рафа Силва)

Бенфика: Влаходимос - Рубен Диаш, Ферру, Алмейда, Гримальдо - Шикинью, Пицци, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль - Винисиус.
Запасные: Томаш Тавареш, Флорентину, Сеферович, Самарис, Злобин, Серви, Диего Соуза.

Порту: Марчесин - Диас, Пепе, Маркано, Теллес - Марега, Отавио, Корона, Урибе, Сержиу Оливейра - Соарес.
Запасные: Витор Феррейра, Зе Луиш, Манафа, Накадзима, Лум, Мбемба, Диогу Кошта.

Главный судья: Артур Соареш Диаш

Помощники судьи: Руй Лисиниу, Паулу Соареш

Запасной судья: Мануэл Мота

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия) чемпионат Португалии
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