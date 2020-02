Снова расизм. Форвард Порту забил победный гол, а позже сам покинул поле из-за выкриков фанатов

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Виторию" 2:1.

Главным персонажем встречи стал форвард "драконов" Мусса Марега. Игрок национальной сборной Мали сначала забил победный гол своей команды на 60-й минуте матча.

Вашему вниманию гол Мареги

А спустя 10 минут нападающий покинул поле из-за расистских выкриков фанатов в свою сторону. Футболисты "Порту" пытались уговорить Марегу не покидать поле, но Мусса не изменил свое решение, показал средний палец болельщиками "Витории" и ушел в раздевалку.

Вашему вниманию видео инцидента

FC Porto's Moussa Marega substitutes himself off the pitch following racist chants in Portugal.



Instead of stopping Marega from substituting himself, FC Porto players should have left the pitch with him. Shocking scenes.pic.twitter.com/EB4xk2fsxz