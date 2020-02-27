Славный Отто. Настоящий отец золотой Бенфики, который победил Бразилию Пеле

Шестидесятые годы – выдающаяся пора в истории "Бенфики", ведь это времена Эусебио, побед в Кубке Европейских Чемпионов и проигрышей финалов этих соревнований вследствие проклятия Беллы Гуттманна. Также это время президентства Маурисиу Виейра де Бриту, который собрал тот звездный состав и пригласил в Лиссабон из лагеря главного врага "Порту" Гуттманна. И все же серьезные историографы клуба или болельщики, которые знают не только настоящее, считают отцом "Славных времен" бразильского тренера Отто Глорию.

Это в нашей стране чаще всего используют прозвище для "Бенфики" - "As Águias" (Орлы), в Португалии красный клуб не менее часто называют "O Glorioso", а в эпоху Эусебио и Колуны именно так чаще всего. Это означает "Славный". Фамилия же бразильца, который дал главный импульс стремительному прогрессу клуба Глория, то есть Слава. Символическое совпадение, согласитесь!

Глобально, первый шаг к подъему сделал президент "Бенфики" Мариу Лампрейя де Гусмао Мадейра, или даже его предшественник Тамагнини Барбоса. Последний пригласил в клуб английского наставника Теда Смита, первый же дал возможность Смиту спокойно (насколько это возможно в тех широтах) работать и британец принес клубу не только внутренние трофеи, но и первый международный успех. В 1950 году "Бенфика" выиграла Латинский Кубок, соревнования чемпионов Испании, Португалии, Италии и Франции. Для своего времени, вместе с Кубком Митропы, то были солидные соревнования, без слабых команд. В 1957-м в финале этих соревнований "Бенфика" уже Отто Глории даст бой самому "Реалу" с Ди Стефано и минимально уступит 0:1. Красные футболки уже были на Колуне, Агуаше и Кавеме - все они легенды золотых времен. Кубок Европейских чемпионов уже существовал и был приватизирован "Реалом".

Отто Глория, который на самом деле Отавиано попал в "Бенфики" при странных обстоятельствах. Его следует считать одним из учеников первого выдающегося бразильского тренера Флавио Косты. У него он был помощником в сборной вовремя Копа Америка 1949 и трагического для бразильцев чемпионата мира 1950. Как игрок и как главный тренер карьеры он до приезда в Лиссабон не сделал. Иногда ему приписывают победу с "Васко да Гама" в чемпионате штата, но титул завоевывал не он. Затем возглавлял "Америку" из родного Рио-де-Жанейро. С ней он провел турне по югу Европы, во время которого обыграл "Бенфику" 3:1. Тогда Глория познакомился с президентом Жоакимом Феррейрой Богальей, более известным в истории клуба как "мистер стадион" за построение "Да Лужа". Уже позже по требованию Отто Сеу Жоаким построит и новый тренировочный центр. Договоренность о приходе бразильца была достигнута в мае, но присоединился тренер к команде позже - уехал в Швейцарию смотреть матчи чемпионата мира 1954.

Первая каденция Глории в "Бенфике" принесла два чемпионских титула и две победы в Кубке Португалии. В третий раз взять кубок ему не дали, Глория ушел перед финалом 1959-го, который его команда выиграла у "Порту" Белы Гуттманна. Кстати, с этим венгром у Отто были хорошие отношения.

Вся биография Отто Глории - это не такая уж и большая коллекция титулов, но фактически везде хорошая память как о наставнике, педагоге, того, кто раскрывал способности игроков. Из 11-ти игроков, которые 31 мая 1961 года на "Ванкдорфе" в Берне получат первый для клуба Кубок Европейских Чемпионов под руководством Гуттманна, восемь станут игроками главной команды "Орлов" при Глории - Кошта Перейра, Мариу Жоау Жозе Нету, Фернандо Круж, Колуна Жозе Аугушту, Жарким Сантана и Кавем. Активная работа по поиску талантов в африканских экс-колониях Португалии тоже его заслуга, хотя Эусебио Бела нашел уже сам.

Глория оставлял "Бенфику" не в лучшем настроении, завершение работы было конфликтным. Гуттманн в 1962-м уйдет просто скандально, о проклятии, пожалуй, все слышали. Оно работает - пять проигранных финалов главного клубного турнира континента, два Лиги Европы, по одному Кубке УЕФА и Межконтинентального кубка. 1965 Бела вернулся, но ничего поделать с собственным проклятием не смог и через год ушел.

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Между тем Отто повез на Чемпионат мира сборную Португалии. Итог - победа над Бразилией с Пеле и Гарринчей, третье место и достаточно противоречивые воспоминания о полуфинале, в котором арбитры симпатизировали хозяевам англичанам.

Ну а в 1968-м Отто во второй раз возглавил "Бенфику". За три сезона все выиграл во внутренних соревнованиях и уступил "Манчестер Юнайтед" в экстра-таймах финала Кубка Европейских Чемпионов. Ничего не поделаешь, проклятие! В дальнейшем он тренировал в Бразилии. Мексике, Португалии и Нигерии, последнюю сделал чемпионом континента.

Но стоит повторить, кроме "Бенфики" и сборной летом 1966-го у него не было больших успехов. Зато он имел огромное уважение, как специалист и человек. Карл Хансен, отец когда-то игрока запорожского "Металлурга" Матеуса Бьянчима Хансена вспоминал Глорию, у которого играл за клуб "Комерсиаль" как фанатика футбола. Он весь матч не умолкал, комментировал каждый эпизод разъясняя суть своих претензий, говоря, что нужно было сделать. Рядом с ним должны были сидеть все резервисты, а не помощники, ведь, по мнению Отто, именно футболисты должны во время матча знать, что нужно исправить на поле.