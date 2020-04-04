Главный тренер Пармы сравнил Бруну Алвеша и Роналду

Главный тренер "Пармы" Роберто Д’Аверса сравнил защитника своей команды Бруну Алвеша с его соотечественником Криштиану Роналду.

"Роналду – чемпион, который достиг вершины благодаря усердной работе, и я вдохновлен его историей. Это также интригует меня, потому что я часто слышу об этом от Бруну Алвеша, одного из его лучших друзей.

Он следует его примеру. Бруну так же одержим, как и Роналду, что касается внимания к телу и питанию. Пример? Если будет солнечно, даже если это декабрь, Бруну выйдет на улицу с голой грудью, чтобы получить витамин D.

В конце тренировки он пьет перепелиные яйца, отбирая их с большим вниманием. Он отбрасывает те, которые плавают, и выбирает только те, которые полные. Напомню, речь идет о 38-летнем спортсмене.

На самом деле, когда он прибыл в "Парму", я сразу сказал нашему доктору, что изменить привычки Бруну будет сложно. Как и Роналду, с которым он разделяет все эти черты, он кажется намного моложе своего возраста", – рассказал Роберто Д’Аверса.