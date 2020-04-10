Португалия
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Бенфика хочет продать экс-форварда Шахтера за 10 миллионов
Сейчас аргентинец в аренде
Португальская "Бенфика" готовится к продаже Факундо Феррейры. Об этом сообщает Record.
Лиссабонский клуб намерен за него выручить 10 миллионов евро. Сейчас аргентинский нападающий играет в аренде за "Эспаньол", но испанцы не планируют его выкупать.
Летом Феррейра должен вернуться в Португалию, но маловероятно, что он еще раз сыграет за "Бенфику". Его контракт с лиссабонцами расчитан до 2022-го года.
После ухода из "Шахтера" в 2018-м, Факундо успел забить 10 голов в 41-м матче.
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