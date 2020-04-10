Бенфика хочет продать экс-форварда Шахтера за 10 миллионов

Португальская "Бенфика" готовится к продаже Факундо Феррейры. Об этом сообщает Record.

Лиссабонский клуб намерен за него выручить 10 миллионов евро. Сейчас аргентинский нападающий играет в аренде за "Эспаньол", но испанцы не планируют его выкупать.

Летом Феррейра должен вернуться в Португалию, но маловероятно, что он еще раз сыграет за "Бенфику". Его контракт с лиссабонцами расчитан до 2022-го года.

После ухода из "Шахтера" в 2018-м, Факундо успел забить 10 голов в 41-м матче.