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Бенфика хочет продать экс-форварда Шахтера за 10 миллионов

Португалия
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Сейчас аргентинец в аренде

Бенфика хочет продать экс-форварда Шахтера за 10 миллионов
UA-Футбол
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Португальская "Бенфика" готовится к продаже Факундо Феррейры. Об этом сообщает Record.

Лиссабонский клуб намерен за него выручить 10 миллионов евро. Сейчас аргентинский нападающий играет в аренде за "Эспаньол", но испанцы не планируют его выкупать.

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Летом Феррейра должен вернуться в Португалию, но маловероятно, что он еще раз сыграет за "Бенфику". Его контракт с лиссабонцами расчитан до 2022-го года.

После ухода из "Шахтера" в 2018-м, Факундо успел забить 10 голов в 41-м матче.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Факундо Феррейра Эспаньол (Барселона)
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