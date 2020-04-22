Давид Луиз признался, что хотел бы вернуться в один из бывших клубов

Защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, что однажды хотел бы вновь оказаться в чемпионате Португалии.

"Я боялся покинуть "Бенфику", ведь мне там было очень комфортно. Спортивный директор отвел меня в сторону и уверил, что двери клуба для меня всегда открыты. Я запомнил это навсегда.

С того времени я никогда не терял связь с клубом. Однажды я хочу вновь одеть их форму и ощутить все те чувства. Когда я вернусь на стадион в Лиссабоне, это будет очень особеннй день для меня", - цитирует Луиза Goal.

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В составе "Бенфики" Давид Луиз провел четыре сезона, после чего отправился в "Челси".