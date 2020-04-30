Чемпионат Португалии планируют возобновить уже в конце мая

Сегодня, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта официально объявит дату возобновления сезона Примейры, как сообщает Jornal de Noticias. По информации источника, чемпионат возобновится в конце мая.

Решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии. Все матчи будут играть при пустых трибунах и с соблюдением всех необходимых мер безопасности для игроков, тренеров и персонала.

В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет "Порту", набрав 60 очков, на втором месте расположилась "Бенфика" (59).