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Чемпионат Португалии планируют возобновить уже в конце мая

Португалия
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Об этом сообщил премьер-министр страны

Чемпионат Португалии планируют возобновить уже в конце мая
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта официально объявит дату возобновления сезона Примейры, как сообщает Jornal de Noticias. По информации источника, чемпионат возобновится в конце мая.

Решение было принято во время встречи Кошты с руководством Федерации футбола Португалии. Все матчи будут играть при пустых трибунах и с соблюдением всех необходимых мер безопасности для игроков, тренеров и персонала.

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В чемпионате Португалии сыграно 24 тура. Турнирную таблицу Примейры возглавляет "Порту", набрав 60 очков, на втором месте расположилась "Бенфика" (59).

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В статье: чемпионат Португалии коронавирус
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Источник:
JN

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