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"Моуриньо назвал меня умственно отсталым". Экс-игрок Порту покинул команду перед победой драконов в ЛЧ
Жозе как в воду глядел!
Бывший португальский футболист Кандидо Кошта рассказал о своем разговоре с тренером Жозе Моуриньо перед тем, как покинуть "Порту" в 2003 году. Цитирует экс-игрока "драконов" El Mundo Deportivo. Кошта был ключевым футболистом в молодежке "Порту", но не получал шанса в основе. "Особенный" выиграл с грандом Примейры ЛЧ-2004 и уехал в Лондон.
"У меня была отличная роль в команде U-21, но в первой команде я не играл. Сел напротив Моуриньо и сказал ему, что хочу уйти в аренду в "Дерби". В ответ он сказал: "Кандидо, тебя можно назвать умственно отсталым".
"Я ушел, а когда вернулся через год, то Моуриньо отправился в "Челси". Увидев, как "Порту" выиграл Лигу чемпионов, я понял, что Жозе был прав".
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