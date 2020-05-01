"Моуриньо назвал меня умственно отсталым". Экс-игрок Порту покинул команду перед победой драконов в ЛЧ

Бывший португальский футболист Кандидо Кошта рассказал о своем разговоре с тренером Жозе Моуриньо перед тем, как покинуть "Порту" в 2003 году. Цитирует экс-игрока "драконов" El Mundo Deportivo. Кошта был ключевым футболистом в молодежке "Порту", но не получал шанса в основе. "Особенный" выиграл с грандом Примейры ЛЧ-2004 и уехал в Лондон.

"У меня была отличная роль в команде U-21, но в первой команде я не играл. Сел напротив Моуриньо и сказал ему, что хочу уйти в аренду в "Дерби". В ответ он сказал: "Кандидо, тебя можно назвать умственно отсталым".