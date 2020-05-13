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Официально стало известно, когда возобновится чемпионат Португалии

Португалия
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Начало следующего месяца

Официально стало известно, когда возобновится чемпионат Португалии
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Еще одно национальное первенство объявило дату возобновления футбольного сезона после вынужденной паузы по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По информации пресс-службы португальской Примейра-лиги, чемпионат страны возобновится 4 июня.

В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона Португалии, календарь пока неизвестен. Примейра-лиге осталось сыграть 10 туров.

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Возглавляет турнирную таблицу чемпионат "Порту" – в активе "драконов" 60 очков. Преследует лидера "Бенфика" – у "орлов" на один зачетный пункт меньше. На третьем и четвертом местах находится "Брага" (46 баллов) и "Спортинг" (42) соответственно.

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В статье: чемпионат Португалии коронавирус
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Источник:
Liga Portugal

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