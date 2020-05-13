Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально стало известно, когда возобновится чемпионат Португалии
Начало следующего месяца
Еще одно национальное первенство объявило дату возобновления футбольного сезона после вынужденной паузы по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По информации пресс-службы португальской Примейра-лиги, чемпионат страны возобновится 4 июня.
В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона Португалии, календарь пока неизвестен. Примейра-лиге осталось сыграть 10 туров.
Возглавляет турнирную таблицу чемпионат "Порту" – в активе "драконов" 60 очков. Преследует лидера "Бенфика" – у "орлов" на один зачетный пункт меньше. На третьем и четвертом местах находится "Брага" (46 баллов) и "Спортинг" (42) соответственно.