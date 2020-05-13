Официально стало известно, когда возобновится чемпионат Португалии

Еще одно национальное первенство объявило дату возобновления футбольного сезона после вынужденной паузы по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По информации пресс-службы португальской Примейра-лиги, чемпионат страны возобновится 4 июня.

В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона Португалии, календарь пока неизвестен. Примейра-лиге осталось сыграть 10 туров.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионат "Порту" – в активе "драконов" 60 очков. Преследует лидера "Бенфика" – у "орлов" на один зачетный пункт меньше. На третьем и четвертом местах находится "Брага" (46 баллов) и "Спортинг" (42) соответственно.