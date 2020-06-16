Португалия
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Официально: Фернанду Сантуш будет тренером Португалии до 2024-го года
Наставник, который дает результат
Тренер Фернанду Сантуш подписал новый контракт с федерацией футбола Португалии.
Новая сделка будет расчитана на ближайшие четыре сезона. Теперь он будет руководить "европейскими бразильцами" до Евро-2024.
OFFICIEL . Fernando Santos est renouvelé comme entraîneur du Portugal ???????? jusqu'en 2024. pic.twitter.com/0ZsyruBSP8— (FNAK) Football net al kole (@Footballnetal) June 16, 2020
Отметим, что Сантуш работает с Португалией с 2014-го года. Он провел команду к триумфу на Евро-2016 и к победе в первом розыгрыше Лиги Наций в 2019-м.
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