Официально: Фернанду Сантуш будет тренером Португалии до 2024-го года

Тренер Фернанду Сантуш подписал новый контракт с федерацией футбола Португалии.

Новая сделка будет расчитана на ближайшие четыре сезона. Теперь он будет руководить "европейскими бразильцами" до Евро-2024.

OFFICIEL . Fernando Santos est renouvelé comme entraîneur du Portugal ???????? jusqu'en 2024. pic.twitter.com/0ZsyruBSP8 — (FNAK) Football net al kole (@Footballnetal) June 16, 2020

Отметим, что Сантуш работает с Португалией с 2014-го года. Он провел команду к триумфу на Евро-2016 и к победе в первом розыгрыше Лиги Наций в 2019-м.