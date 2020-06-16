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Официально: Фернанду Сантуш будет тренером Португалии до 2024-го года

Португалия
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Наставник, который дает результат

Официально: Фернанду Сантуш будет тренером Португалии до 2024-го года
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Тренер Фернанду Сантуш подписал новый контракт с федерацией футбола Португалии.

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Новая сделка будет расчитана на ближайшие четыре сезона. Теперь он будет руководить "европейскими бразильцами" до Евро-2024.

Отметим, что Сантуш работает с Португалией с 2014-го года. Он провел команду к триумфу на Евро-2016 и к победе в первом розыгрыше Лиги Наций в 2019-м.

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш
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