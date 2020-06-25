Экс-защитник Барселоны и сборной Франции Жереми Матье завершил карьеру

Защитник "Спортинга" Жереми Матье принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщает официальная пресс-служба португальского клуба.

Основная причина - серьезная травма, которая давно преследовала француза. Всего в текущем сезоне Жереми провел 25 матчей. Игроки "Спортинга" довольно трогательно попрощались с 36-летний игроком.

Отметим, что наибольшего успеха Матье достиг, когда играл за "Барселону" (2014-2017). С каталонцами он выиграл девять трофеев. Также играл за "Сошо" и "Валенсию". Пять матчей провел за сборную Франции.