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Экс-защитник Барселоны и сборной Франции Жереми Матье завершил карьеру

Португалия
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Все из-за тяжелой травмы

Экс-защитник Барселоны и сборной Франции Жереми Матье завершил карьеру
UA-Футбол
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Защитник "Спортинга" Жереми Матье принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщает официальная пресс-служба португальского клуба.

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Основная причина - серьезная травма, которая давно преследовала француза. Всего в текущем сезоне Жереми провел 25 матчей. Игроки "Спортинга" довольно трогательно попрощались с 36-летний игроком.

Отметим, что наибольшего успеха Матье достиг, когда играл за "Барселону" (2014-2017). С каталонцами он выиграл девять трофеев. Также играл за "Сошо" и "Валенсию". Пять матчей провел за сборную Франции.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Жереми Матье
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