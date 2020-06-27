Герой футбольного дня. Бруно Дуарте

Прошло уже около двух лет с момента отставки Жилмара Тадеу да Силвы с поста главного тренера "Львова", однако до сих пор специалист рассказывает весьма интересные вещи. Вот это – с претензиями на то, чтобы стать мифом украинского футбола:

"Мне неприятно об этом говорить, но в ФК "Львов" привезли 12 бразильцев, а из них 3-4 вообще никогда не играли в профессиональный футбол. Я раньше работал скаутом в Греции, я начал искать их, смотрю фамилии, а они никогда не играли в футбол. Конечно, были у нас Бруно, Тейлор, Мартан, которые очень хорошие футболисты"...

Собственно, бразильцы сомнительного качества в составе "Львова" играют до сих пор, а тех, кто выделялся, разобрали как елочные украшения перед Рождеством. Мартан сейчас является игроком представителя бразильской Серии А "Сеары". Лукас Тейлор оказался в "Днепре-1", Липе Велозу – в "Торпедо-БелАЗ", Педро Витор – в КуПС, а Бруно Дуарте – в середняке ​​чемпионата Португалии "Витории Гимарайнш".

Именно карьера Бруно Дуарте нынче развивается наилучше среди представителей тех, кто когда-то мучился в составе "Львова". Этот бразилец выделялся своей игрой и в Украине: он забил девять голов за сезон при том, что ранее его максимумом на взрослом уровне были два гола в течение футбольного года. Немало моментов Бруно Дуарте не реализовывал, но также запомнился зрелищными голами. Забивал "Мариуполю", "Карпатам", "Зари" и другим.

Продолжает нападающий гнуть свою линию и в Португалии. Осенью он забил классный гол в ворота лондонского "Арсенала" в домашнем поединке в рамках Лиги Европы, также отличился в этом же противостоянии на "Эмирейтс", а в чемпионате Португалии в 19-и матчах забил шесть голов, четыре из которых - в 2020-м году. В списке его жертв числится даже именитый "Порту". Бруно Дуарте – третий лучший бомбардир "Витории" и один из самых ценных ее ресурсов. Ведь ему только 24.

Вот так ↑ он забил свой последний на данный момент гол в футболке "Витории" в ворота "Браги" (25.06.2020). Что ж, этот игрок мог бы усилить большинство представителей первой шестерки чемпионата Украины, но сам Бруно Дуарте, наверное, с прохладцей вспоминает время, проведенное в УПЛ. С другой стороны, именно "Львов" помог ему проложить путь в европейский футбол, поэтому чемпионат Украины всегда будет стоять особняком в его карьере.