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Бенфика связывалась с Почеттино и Эмери
"Орлы" хотят назначить нового наставника
"Бенфика" недовольна работой наставника команды Бруну Лаже и уже ищет ему замену, сообщает Record.
По информации источника, у боссов "орлов" есть три основные кандидатуры – Жорже Жезуш, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери.
Жезуш, работавший в клубе с 2009 по 2015 год, сейчас успешно справляется со своей работой во "Фламенго", с которым выиграл Кубок Либертадорес и бразильскую Серию А в прошлом сезоне. Судя по всему, он сейчас не заинтересован в работе в Лиссабоне.
В то же время Почеттино и Эмери остаются безработными после увольнений из лондонских грандов.
"Бенфика" уже провела переговоры с Почеттино, однако аргентинец для начала хочет изучить и другие варианты продолжения карьеры. Эмери же может оказаться куда сговорчивым после провала в "Арсенале".