Бенфика связывалась с Почеттино и Эмери

"Бенфика" недовольна работой наставника команды Бруну Лаже и уже ищет ему замену, сообщает Record.

По информации источника, у боссов "орлов" есть три основные кандидатуры – Жорже Жезуш, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери.

Жезуш, работавший в клубе с 2009 по 2015 год, сейчас успешно справляется со своей работой во "Фламенго", с которым выиграл Кубок Либертадорес и бразильскую Серию А в прошлом сезоне. Судя по всему, он сейчас не заинтересован в работе в Лиссабоне.

В то же время Почеттино и Эмери остаются безработными после увольнений из лондонских грандов.

"Бенфика" уже провела переговоры с Почеттино, однако аргентинец для начала хочет изучить и другие варианты продолжения карьеры. Эмери же может оказаться куда сговорчивым после провала в "Арсенале".