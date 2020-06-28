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Бенфика связывалась с Почеттино и Эмери

Португалия
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"Орлы" хотят назначить нового наставника

Бенфика связывалась с Почеттино и Эмери
Новина українською

"Бенфика" недовольна работой наставника команды Бруну Лаже и уже ищет ему замену, сообщает Record.

По информации источника, у боссов "орлов" есть три основные кандидатуры – Жорже Жезуш, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери.

Жезуш, работавший в клубе с 2009 по 2015 год, сейчас успешно справляется со своей работой во "Фламенго", с которым выиграл Кубок Либертадорес и бразильскую Серию А в прошлом сезоне. Судя по всему, он сейчас не заинтересован в работе в Лиссабоне.

В то же время Почеттино и Эмери остаются безработными после увольнений из лондонских грандов.

"Бенфика" уже провела переговоры с Почеттино, однако аргентинец для начала хочет изучить и другие варианты продолжения карьеры. Эмери же может оказаться куда сговорчивым после провала в "Арсенале".

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В статье: Унаи Эмери Бенфика (Лиссабон) Маурисио Почеттино Жорже Жезуш
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