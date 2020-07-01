Почеттино отклонил предложение Бенфики

Вчера португальская "Бенфика" уволила Бруну Лаже. Уже на следующий день "орлы" получили отказ от его потенциального преемника.

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Как сообщает A Bola, Маурисио Почеттино отказался возглавить клуб. О причинах подобного решения аргентинца не сообщается. Он заявлял, что хотел бы снова тренировать в Англии.

На данный момент, главная цель "Бенфики" - Унаи Эмери.