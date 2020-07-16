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Драконы вновь на вершине: Порту досрочно стал чемпионом Португалии
Уже в 29-й раз в своей истории
В поединке 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" принимал лиссабонский "Спортинг". Встреча состоялась на домашнем стадионе хозяев "Драгау" и завершилась победой "драконов" со счетом 2:0.
"Порту" открыл счет на 64-й минуте после гола Перейру Данилу. В компенсированное время Мусса Марега поставил точку в поединке.
Таким образом, "драконы" досрочно стали чемпионом Португалии, выиграв золото в 29-й раз в своей истории. После 32 туров команда набрала 79 зачетных пунктов. "Бенфика" за два тура до финиша кампании занимает второе место (71). "Спортинг" находится на третьей позиции (59).
Não podia faltar o banho dos jogadores a Sérgio Conceição ????????— B24 (@B24PT) July 16, 2020
(via IG/@FCPorto) pic.twitter.com/7R3ajykeWM