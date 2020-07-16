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Драконы вновь на вершине: Порту досрочно стал чемпионом Португалии

Португалия
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Уже в 29-й раз в своей истории

Драконы вновь на вершине: Порту досрочно стал чемпионом Португалии
Новина українською

В поединке 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" принимал лиссабонский "Спортинг". Встреча состоялась на домашнем стадионе хозяев "Драгау" и завершилась победой "драконов" со счетом 2:0.

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"Порту" открыл счет на 64-й минуте после гола Перейру Данилу. В компенсированное время Мусса Марега поставил точку в поединке.

Таким образом, "драконы" досрочно стали чемпионом Португалии, выиграв золото в 29-й раз в своей истории. После 32 туров команда набрала 79 зачетных пунктов. "Бенфика" за два тура до финиша кампании занимает второе место (71). "Спортинг" находится на третьей позиции (59).

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В статье: Порту Порту (Португалия)
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Источник:
Porto

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