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Бруну Фернандеш: Роналду - самый техничный игрок
Хавбек "МЮ" высказался насчет форварда "Юве"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями насчет своего соотечественника - нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"В первые годы своей карьеры Криштиану был одним из самых техничных игроков мира. Я думаю, он немного изменил свой стиль, но он остается игроком, против которого сложно защищаться.
Для меня, для всех, с кем вместе я играл, а также для всех моих соперников, Роналду - это самый техничный игрок", - рассказал Бруну Фернандеш.
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Источник:BT Sport
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