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Бруну Фернандеш: Роналду - самый техничный игрок

Португалия
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Хавбек "МЮ" высказался насчет форварда "Юве"

Бруну Фернандеш: Роналду - самый техничный игрок
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями насчет своего соотечественника - нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В первые годы своей карьеры Криштиану был одним из самых техничных игроков мира. Я думаю, он немного изменил свой стиль, но он остается игроком, против которого сложно защищаться.

Для меня, для всех, с кем вместе я играл, а также для всех моих соперников, Роналду - это самый техничный игрок", - рассказал Бруну Фернандеш.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
BT Sport
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