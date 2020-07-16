Бруну Фернандеш: Роналду - самый техничный игрок

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями насчет своего соотечественника - нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В первые годы своей карьеры Криштиану был одним из самых техничных игроков мира. Я думаю, он немного изменил свой стиль, но он остается игроком, против которого сложно защищаться.

Для меня, для всех, с кем вместе я играл, а также для всех моих соперников, Роналду - это самый техничный игрок", - рассказал Бруну Фернандеш.