Бенфика уговорила Жорже Жезуша вновь возглавить клуб

Португальская "Бенфика" упустила титул чемпиона Португалии, а до этого уволила главного тренера. Шел долгий процесс поиска замены.

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Как сообщает Globo, Жорже Жезуш возглавит команду в ближайшее время. С опытным 65-летним специалистом согласован трехлетний контракт.

Португалец успешно тренировал "Бенфику" на протяжении пяти сезонов. "Орлы" при нем трижды выиграли чемпионат и дважды выходили в финал Лиги Европы. За прошедший год, Жезуш выиграл с "Фламенго" чемпионат Бразили и кубок Либертадорес.

Помимо "Бенфики", Жезуш успел поработать с "Брагой" и "Спортингом".