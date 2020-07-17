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Бенфика уговорила Жорже Жезуша вновь возглавить клуб

Португалия
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Португалец давал отличный результат

Бенфика уговорила Жорже Жезуша вновь возглавить клуб
UA-Футбол
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Португальская "Бенфика" упустила титул чемпиона Португалии, а до этого уволила главного тренера. Шел долгий процесс поиска замены.

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Как сообщает Globo, Жорже Жезуш возглавит команду в ближайшее время. С опытным 65-летним специалистом согласован трехлетний контракт.

Португалец успешно тренировал "Бенфику" на протяжении пяти сезонов. "Орлы" при нем трижды выиграли чемпионат и дважды выходили в финал Лиги Европы. За прошедший год, Жезуш выиграл с "Фламенго" чемпионат Бразили и кубок Либертадорес.

Помимо "Бенфики", Жезуш успел поработать с "Брагой" и "Спортингом".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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