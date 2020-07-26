Спаситель-изгнанник. Бенфика позвала для спасения Иисуса

От Христа Спасителя до Христа Короля, от грифа до орла, от красно-черного до просто красного. В Лиссабоне Жорже Жесуша ждут как спасителя, Мессию. Такой диссонанс с тем, как он покидал "Бенфику".

С 2009-го до 2015-го он возглавлял "орлов" и за это время стал самым титулованным тренером в истории клуба, если считать количество титулов. Их было у Христа Жесуша десять – три чемпионства, один кубок страны, пять кубков Лиги и еще один Суперкубок Португалии. Только с международными трофеями получилось очень обидно. Дважды его "Бенфика" играла в финалах Лиги Европы и дважды уступала. В 2013-м году в Амстердаме "орлы" были более активными за "Челси" на протяжении всего матча, и пропустили решающий гол на 90+3-й минуте. Еще хуже сложился для лучшего клуба Португалии всех времен финал следующего года. Еще больше моментов, больше преимущества, но игровые 0:0 и поражение в серии пенальти. Среди героев того матча – вратарь португалец Бету из "Севильи", чей вклад в победу испанцев стал решающим.

Клуб и тренер разошлись вовсе немирно. С лета 2015-го до весны прошлого года длились судебные разборки. В итоге клуб пошел на большие уступки, чем тренер, чтобы заключить мир. И вот теперь гранд фактически упал к ногам тренера-триумфатора, прося его не дать кризису "орлов" стать глобальным.

Несмотря на плохое завершение отношений, во время первой каденции Жезуш сохранил много хороших воспоминаний о "Бенфике", тем более в ней он пережил свой самый успешный период тренерства. Конечно же, в "Фламенго" он впервые достиг большого международного успеха. И все же этот союз, если отбросить период межсезонного отпуска и коронавирусной паузы, длился меньше года. Можно смело утверждать, что за это время Жезуш собрал максимально возможный урожай наград.

Не покорились португальцу только три трофея. В июле прошлого года, проиграв в двух матчах четвертьфинала, команда таки уступила в серии пенальти будущему победителю Кубка Бразилии "Атлетико Паранаэнсе", в этом году не взяла Кубок Рио, один из двух получемпионатов штата, зато победила в другом – Кубок Гуанабара и впоследствии взяла Суперфинал. Третий же не взятый трофей – это клубный чемпионат мира. Сколько могли "рубро-негрос" сопротивлялись в финале "Ливерпулю", но все-таки пропустили в дополнительное время.

Достижения же в Бразилии Жезуша следующие: Кубок Либертадорес (впервые с 1981-го года), чемпионат Бразилии (впервые с 2009-го года), Суперкубок Южной Америки, Суперкубок Бразилии и упомянутые Кубок Гуанабара и чемпионат Кариока. Шесть титулов.

Жезуш стал богом-идолом для самой огромной торсиды Бразилии. А возможно и в мире. Считается, что "Фламенго" имеет 42 миллиона активных сторонников. По крайней мере, когда клуб вынужден был домашние матчи играть в столице страны городе Бразилии, который путями от Рио отделяет более 2600 километров, "Менаго" легко собирал на трибунах более чем 25 000 своих болельщиков. Это на обычный матч чемпионата.

Все это, конечно же, не могло не радовать сеу Жорже. С 2015-го по 2018-й он потратил три сезона, пытаясь что-то путное сделать из исторического гранда "Спортинга". Назойливость тренера поражала, ведь все вокруг понимали, что клуб тяжело болен и нуждается в первую очередь организационных изменениях. Ведь когда президент устраняет игроков от игр, а затем фанаты атакуют базу команды и нападают на работников клуба, в том числе на помощников Жезуша, тактические схемы и вся алхимия футбола бессильны.

После такого бесполезного самопожертвования Жорже пошел в противоположную сторону – поехал в "Аль Хиляль".

"Ни один клуб в Португалии не заплатит мне сколько, столько я заработаю в Саудовской Аравии", - прокомментировал свое решение специалист.

Но чтобы сделать такой резкий поворот, нужно измениться самому. Жезуш не смог и проиграв за полгода только один матч из 25-ти, просто ушел из "Аль Хиляль", заскучав по настоящему футболу и привычным для него миром вокруг.

В Бразилии же были не только победы. Каждая пресс-конференция там – это бой с хитрыми попытками подколоть, ужалить тренера. Это отдельный жанр словесной борьбы. Совсем не то, к чему привык Жезуш, достаточно спокойный сам по себе. По всем внешним реакциями тренер уверенно держался на публике. Волна успехов дала ему возможность некоторое время отдохнуть от острых атак СМИ, но и в момент славы он категорически не исключил возможность покинуть клуб.

"Такого клуба в мире больше нет. Я говорю не о спортивном аспекте вопроса, "Фламенго" не выиграл наибольше титулов, но в аспекте болельщиков он лучший. Мы финишировали победами, потому что нас вела их любовь, их страсть. Останусь ли в клубе? Об этом еще не думал. Я влюблен в "Фламенго", но это бушуют эмоции, потом они уйдут. Дайте время разобраться со всем счастьем, которое навалилось".

Нынешний год должен был быть очередным испытанием для Жезуша с "Фламенго". Повторить успех всегда трудно и все же он готов был к такому вызову. Не всё устраивало тренера в бразильской повседневности, но большой успех вдохновляет. Все изменилось с пандемией. Сам Жезуш дважды сдавал положительный тест на коронавирус, однако третий оказался отрицательным. Переболел он, не болел, или что-то иное случилось, никто точно не знает. Между тем умер от пандемии один из его друзей.

Со стороны же клуба дела тоже пошли вниз. Удар мирового коллапса по бюджету оказался весьма ощутимым, тем более у клуба нет своего стадиона, "Маракану" он на долгое время арендует.

Сумма указанных факторов привела к тому, что разрыв стал реальностью. "Фламенго" получит миллион евро сразу и еще до миллиона возможных бонусов. В Бразилии зарплата Жезуша достигала четырех миллионов в год (с премиальными), в "Бенфике" будет немного меньше трех, но о премиальных не стоит забывать (о них нет информации). Получается, что родные края и относительно спокойная эпидемическая ситуация на родине (вспомните, где сыграют решающие матчи текущей Лиги Чемпионов) стали той соломинкой, что сломала победный позвоночник верблюда "Менгао" в пользу "орлов".

Однако расходов у "Бенфики" будет много. Жорже идет со всеми своими помощниками и даже частью медицинской команды. Также нужны будут трансферы. И на вход, и на выход. Уже сейчас позиции Живковича, Диогу Жоты, Злобина и Сеферовича выглядят безнадежными. Вероятно, покинут клуб еще несколько защитников, под вопросом и молодой голкипер Свилар. Его должен заменить высоченный бразилец Элтон Лейте. Также Жорже просит купить некоторых игроков "Фламенго". Его приоритеты – Жерсон, Виллиан Арао и Бруно Энрике. Купить кого-либо из них дорого. Тот же Бруно, самый быстрый футболист планеты, стоит 20-30 миллионов и не важно – в долларах или евро.

Поговаривали об Эдинсоне Кавани, но его зарплату "Бенфика" не готова взять на себя. Поэтому взгляды тренера и клуба направлены на Ислама Слимани. Также интересуются защитником "Фрайбурга" Робин Кохом.

Аппетиты растут, а вот сама финансовая ситуация в "Бенфике" пока не определена и точно не является положительной. Новый тренер, новые игроки – все это риск, вера в возможность решения проблем в один сезон. Для этого нужно везение и вожак, то ли поводырь, то ли спаситель. Вот такую ​​роль отвели Жезушу. Если он справится, то на самом деле будет святым для сторонников "орлов".

Сама же ситуация, когда главный португальский гранд берет для успеха тренера главного бразильского гранда, напоминает историю легендарной статуи Христа (Жесуша) в Рио-де-Жанейро на Горбатой горе (горе Горбуна). Вдохновленные этим эпическим сооружением португальцы построили свой вариант в Алмаде Христа Короля.