Португалия
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Кавани ведет переговоры с Бенфикой
Форвард может продолжить карьеру в Португалии
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в "Бенфику".
Record утверждает, что форвард, имеющий статус свободного агента после ухода из "ПСЖ", с большой долей вероятности подпишет с "орлами" двухлетнее соглашение.
"Бенфика" привлекает Кавани возможностью играть в Лиге чемпионов, что было невозможно в английском "Лидсе", который также предлагает контракт форварду.
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