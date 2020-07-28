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Кавани ведет переговоры с Бенфикой

Португалия
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Форвард может продолжить карьеру в Португалии

Кавани ведет переговоры с Бенфикой
Новина українською

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в "Бенфику".

Record утверждает, что форвард, имеющий статус свободного агента после ухода из "ПСЖ", с большой долей вероятности подпишет с "орлами" двухлетнее соглашение.

"Бенфика" привлекает Кавани возможностью играть в Лиге чемпионов, что было невозможно в английском "Лидсе", который также предлагает контракт форварду.

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В статье: Эдинсон Кавани Бенфика (Лиссабон) ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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