Португалия. Время слабых лидеров

Три кита португальского футбола – явление как историческое, так и действительность. "Порту", "Спортинг" и "Бенфика" – единственные клубы, выступающие в главном дивизионе страны с самого его основания, поэтому каждый из них провел 86 сезонов среди сильнейших. Вслед за ними идет "Витория Гимараеш", 75 сезонов.

Важно отметить, что после шести чемпионатов подряд, когда все три верхние позиции занимали гранды, впервые один из них опустился ниже "бронзового" места. Довольно прогнозируемо неудачником стал столичный "Спортинг". Проблемы в руководстве клуба назревали давно, и поэтому это еще может быть не пиком падения, хотя статус клуба никогда не даст опуститься совсем низко.

Чемпионский титул взял "Порту", которому и прочили эту победу. Состав у него лучший среди всех претендентов и внутренние дела идут без серьезных проблем, которых не обошли "орлы" и "львы". На удивление, длительное время турнирную таблицу чемпионата возглавляла "Бенфика". Ее лидерство базировалось на чрезвычайной эффективности результатов. Ни игра, ни состав не выглядели убедительно, а вот очки удавалось набирать почти идеально. На стыке 2019-го и 2020-го ее тренера Бруно Лаже даже дважды подряд объявляли тренером месяца в стране. На самом деле, дела не могли идти долго хорошо. У команды было совсем мало точек опоры. Харис Сеферович вновь перестал забивать, но это удалось исправить уже опытному великану Карлосу Винисиусу. Нападающего выдернули с "Наполи", где он и не играл за 17 миллионов евро. Сразу прописали клаусулу в 100 миллионов. Прошлым летом это могло выглядеть странно, сейчас нет. 100, конечно же, никто не даст, но спрос на этого агрессивного и назойливого парня хороший. Вот единственный кто приятно удивил поклонников "Бенфики". Тянул же команду Пиццы при стабильной поддержке Алекса Гримальдо. Еще среди краеугольных камней мог быть Габриэль Пирес, однако повреждения и процесс восстановления не дали ему этого сделать. Лучшим же игроком чемпионата стал Пиццы. Он – настоящий человек-оркестр, хотя его основное место ближе к правому флангу. Это не помешало стать лучшим бомбардиром первенства вместе с упомянутым Винисиусом и Мехди Тареми с "Риу Аве" – по 18 голов, также и самым успешным среди ассистентов – 14 решающих передач.

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"Спортинг" же даже и не думал бороться за титул. Безнадежность таких мечтаний подчеркивает случай с Бруно Фернандешем, тем самым, который впоследствии блестяще будет играть за "Манчестер Юнайтед". Пол сезона 2019/2020, 28 официальных матчей и 15 голов. Все это никак клубу не помогло. В марте "Спортинг" возглавил Рубен Аморим, кстати, экс-звезда "Бенфики". Он стал самым молодым тренером лиги, 35 лет. В заключительном туре "львам" нужно было хотя бы одно очко, чтобы финишировать третьими и не зависеть он другого матча. Не получилось, "Порту" вовсю праздновал чемпионство и отдал "Спортингу" из Браги три очка. А вот "Бенфика" в столичном дерби победила, несмотря на то, что победа ей уже ничего не давала. В итоге Пиццы отдал на Винисиуса и тот забил, 2:1. Интересно, что критически необходимый гол мог лиссабонскому "Спортингу" принести 18-летний талант Тьягу Томаш, но не получилось. На Томаша в клубе рассчитывают как на крупный капитал, бриллиант уровня Жоао Феликса.

До последнего боролся за выход в Лигу Европы новичок элиты "Фамиликао" (или "Фамиликан"). В течение четырех туров в начале первенства он даже был лидером, 17 туров в топ-3. Клуб из города Вила Нова да Фамаликао, что на севере страны, в конце августа отпразднует 89 лет. В главном же дивизионе по сей день он был лишь шесть сезонов и все это – в прошлом тысячелетии.

Купить его недавно собирались Дани Алвес на пару с экс-коллегой по сборной Бразилии Фред Гуэдесом. Передумали. Взялся же за этот проект израильский богач Идан Офер, совладелец мадридского "Атлетико". За прошедшее лето в клубе пересмотрели более двухсот игроков на собственной базе. Бесперебойное снабжение организовал сам Жорже Мендеш, один из титанов мирового агентского рынка. В итоге никто из его клиентов "Фамиликао" не купил, зато многих взял в аренду. Движущей же силой для прорыва стали опытный "вечный талант", заимствованный у Браги Фабио Мартинш и бразилец Андерсон Силва, приобретенный (!!!) еще в 2017-м году. Последний – один из четырех игроков, которые остались со времен выступлений клуба во втором дивизионе. Тренирует же команду Жоао Педру Соуза. Он не поднимал команду в элиту и вообще никогда до "Фамиликао" не был главным тренером во взрослой команде, зато с 2012-го работал правой рукой Марку Силвы на родине в Греции и Англии.

В Европу "Фамиликан" не попал в заключительном туре, когда в гостях сыграл 3:3 с "Маритиму", а "Риу Аве" победил "Боавишту" 2:0. "Риу" – проект системный, рассчитанный на постоянную борьбу за четвертое место. Также команда очень тренерская, Карлуш Карвальял когда-то попробовал себя в Англии с "Шеффилд Уэнсдей", "Суонси Сити". Успеха не достиг, кстати, тогда его помощником был Лаже. Бруно сезон в "Бенфике" не доработал, а теперь "орлы" взяли самого Жезуша с "Фламенго" . Бразильский же гранд среди главных вариантов замены тренера рассматривал Карвальяла.

Среди главных разочарований сезона – "Портимоненше". Еще совсем недавно это была веселая команда. Даже в этом чемпионате его цвета защищали очень мощный атакующий игрок Бруно Табата и крепкий центрбэк Виллиан. В составе были Рикарду Важ Те, Марлос Морено, Мартинес. Но "Портимоненше" вылетел.

Залогом успеха "Порту" стало последовательное доверие к тренеру Сержиу Консейсау, который отработал уже третий сезон, и лучший, чем у конкурентов, состав. Если откровенно, "драконы" точно не поражали игрой, что хорошо подчеркнули выступления в Европе, но они дома имели стабильное преимущество в последовательности и классе. Символично, что команда не имела большой зависимости от лидеров. Отавио, Теллес, Корона, Марега, Пепе, Марескин, Маркано, Данило Перейра – все они вместе делали результат. Для полного триумфа в сезоне "Порту" не хватает еще победы над "Бенфикой" в финале кубка, который 1-го августа будет принимать Коимбра.

Относительно следующего сезона, то у обоих самых титулованных клубов Португалии немалые кадровые планы. Между тем "Витория" с Гимараинша уже позвала нового тренера. Принять команду вызвался Тьягу Мендеш. 39-летний тренер ради должности главного тренера покинул мадридский "Атлетико", в котором Диего Пабло "Чоло" Симеоне предлагал ему место "правой руки" после ухода Германа "Моно" Бургоса. Тьягу ушел в самостоятельное плавание и в Мадриде новым первым помощником будет Нельсон Вивас.