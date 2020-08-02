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Порту в меньшинстве вырвал Кубок Португалии у Бенфики. Обзор матча

Португалия
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"Драконы" оформили золотой дубль в этом сезоне

Порту в меньшинстве вырвал Кубок Португалии у Бенфики. Обзор матча
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Новоиспеченный чемпион Португалии "Порту" в финале Кубка встречался с вице-чемпионами из "Бенфики".

"Драконы" большую часть матча играли в меньшинстве, однако это не помешало им забить два мяча усилиями Мбемба-Мангулу и выиграть еще один трофей в этом году.

Бенфика — Порту 1:2

Голы: Винисиус, 84, с пенальти — Мбемба-Манугулу, 47, 58.

Удаление: Диас, 38.

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Рубен Диаш, Жардел, Тавареш — Пицци (Жота, 76), Вайгль (Винисиус, 60), Габриэль, Черви (Силва, 46) — Чикиньо (Таарабт, 60), Сеферович.

Порту: Диого Кошта — Манафа, Мбемба-Мангулу, Пепе, Теллес — Отавио (Лейте, 73), Перейра, Урибе (Лум, 88) — Корона (Оливейра, 80), Марега, Диас.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия)
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