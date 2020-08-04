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Касильяс объявил о завершении карьеры

Португалия
(1 голосов)

В последнее время у Икера были проблемы со здоровьем

Касильяс объявил о завершении карьеры
Новина українською

Бывший вратарь мадридского "Реала" и "Порту" Икер Касильяс в своём "твиттере" объявил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет.

О решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в "Реал", где станет советником президента.

Касильяс является воспитанником "Реала" и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со "сливочными" он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С "Порту", где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

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В статье: Икер Касильяс Порту (Португалия)
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.08.2020 в 15:41
А вот о том, почему Икер Касильяс сначала выдвинул свою кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, а затем снял её, я расскажу немного позже.... Да, да, олени... Это опять всё тот же Перес... А вы думали, что нет? ..... Ах да, вы же никогда не думаете, когда сочиняете свои комментарии....
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:54
пішов геть путалонська дупа твоя фобія "РУКИ ПЕРЕСА" вже сюди докотилася... навіть через екран видно, як у монреальського оленя пукан прорвало - Ікер Касильяс - один з найкращих голкіперів за усю історію футболу (головним чином завдяки перемогам над злісними суперниками, іспанським середнячком з Каталонії - Барселоною, його сейви - це саме той футбол ГАЛАКТІКОС
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Survivor (Одесса)
04.08.2020 в 15:28
Вот в такие моменты ты понимаешь, что начинаешь стареть. Потому что очень хорошо помню, когда был пацаном, тот эпизод, когда Касильяс вышел вместо тогда основного вратаря Реала, получившего травму. И чуть ли не в первом же эпизоде хладнокровно спас свои ворота при выходе один на один. А потом был финал Лиги Чемпионов с Валенсией и слёзы счасть Икера после матча. Всё в жизни имеет своё начало и свой конец.
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