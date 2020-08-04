Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь мадридского "Реала" и "Порту" Икер Касильяс в своём "твиттере" объявил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет.

О решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в "Реал", где станет советником президента.

Касильяс является воспитанником "Реала" и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со "сливочными" он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С "Порту", где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.