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Президент Бенфики работает над подписанием Кавани

Португалия
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Главный тренер португальского клуба подтвердил интерес к уругвайцу

Президент Бенфики работает над подписанием Кавани
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Французское издание L’Equipe сообщает, что экс-форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к переходу в "Бенфику".

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш подтвердил интерес португальского клуба к 33-летнему уругвайцу.

"Президент клуба делает все, чтобы этот трансфер случился. Этот переход непросто осуществить в финансовом плане", – заявил наставник "Бенфики".

Зарплата Кавани в составе парижан составляла 12 млн евро в год.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции уругвайский нападающий провел 14 матчей, в которых забил 4 гола.

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В статье: Эдинсон Кавани Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
L’Equipe
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