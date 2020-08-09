Президент Бенфики работает над подписанием Кавани

Французское издание L’Equipe сообщает, что экс-форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани близок к переходу в "Бенфику".

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш подтвердил интерес португальского клуба к 33-летнему уругвайцу.

"Президент клуба делает все, чтобы этот трансфер случился. Этот переход непросто осуществить в финансовом плане", – заявил наставник "Бенфики".

Зарплата Кавани в составе парижан составляла 12 млн евро в год.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции уругвайский нападающий провел 14 матчей, в которых забил 4 гола.