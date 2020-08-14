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Бенфика за сутки подписала Вертонгена, Эвертона и Вальдшмидта

Португалия
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Серьезное усиление

Бенфика за сутки подписала Вертонгена, Эвертона и Вальдшмидта
UA-Футбол
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Лиссабонская "Бенфика" решила серьезно усилиться. И сделать это все один день.

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Ровно за сутки клуб объявил о подписании Яна Вертонгена, Луки Вальдшмидта и Эвертона из "Гремио". За дву последних в сумме было уплачено порядка 35 миллионов, а опытный защитник пришел свободным агентом.

Отметим, что последний сезон лиссабонский клуб завершил на втором месте, уступив чемпионство "Порту".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ян Вертонген Джан-Лука Вальдшмидт Эвертон Суарес
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