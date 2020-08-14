Португалия
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Бенфика за сутки подписала Вертонгена, Эвертона и Вальдшмидта
Серьезное усиление
Лиссабонская "Бенфика" решила серьезно усилиться. И сделать это все один день.
Ровно за сутки клуб объявил о подписании Яна Вертонгена, Луки Вальдшмидта и Эвертона из "Гремио". За дву последних в сумме было уплачено порядка 35 миллионов, а опытный защитник пришел свободным агентом.
✍️ Welcome, @JanVertonghen !#WeAreBenfica pic.twitter.com/BVNKTr3w7M— SL Benfica (@slbenfica_en) August 14, 2020
Отметим, что последний сезон лиссабонский клуб завершил на втором месте, уступив чемпионство "Порту".
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