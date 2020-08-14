Бенфика за сутки подписала Вертонгена, Эвертона и Вальдшмидта

Лиссабонская "Бенфика" решила серьезно усилиться. И сделать это все один день.

Читайте также Бенфика подпишет нападающего сборной Германии за 15 млн евро

Ровно за сутки клуб объявил о подписании Яна Вертонгена, Луки Вальдшмидта и Эвертона из "Гремио". За дву последних в сумме было уплачено порядка 35 миллионов, а опытный защитник пришел свободным агентом.

Отметим, что последний сезон лиссабонский клуб завершил на втором месте, уступив чемпионство "Порту".