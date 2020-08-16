Экс-защитник Динамо перебрался в лиссабонский Спортинг

Виторину Антунеш подписал контракт с лиссабонским "Спортингом", сообщил официальный сайт клуба. 33-летний ветеран заключил соглашение на два сезона.

"Я рад вернуться в Португалию, представлять такой клуб как Спортинг. Это огромное доверие к моей персоне", — сказал Антунеш.

Напомним, Антунеш выступал за "Динамо" с 2015-го по 2018-й годы.