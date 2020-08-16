Португалия
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Экс-защитник Динамо перебрался в лиссабонский Спортинг
Антунеш вернулся на родину
Виторину Антунеш подписал контракт с лиссабонским "Спортингом", сообщил официальный сайт клуба. 33-летний ветеран заключил соглашение на два сезона.
"Я рад вернуться в Португалию, представлять такой клуб как Спортинг. Это огромное доверие к моей персоне", — сказал Антунеш.
Напомним, Антунеш выступал за "Динамо" с 2015-го по 2018-й годы.
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