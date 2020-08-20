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Кавани подпишет с Бенфикой контракт на 30 миллионов евро

Португалия
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Напомним, что уругвайцу уже 33

Кавани подпишет с Бенфикой контракт на 30 миллионов евро
UA-Футбол
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В ближайшее время Эдинсон Кавани должен будет подписать контракт с "Бенфикой". Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил детали его контракта.

"Матадор" подпишет трехлетнюю сделку до лета 2023-го года. Лиссабонский клуб готов будет платить звездному игроку 10 миллионов евро в год. Легко посчитать, что за три сезона он получит 30 миллионов евро (не считая бонусов).

Отметим, что "Бенфика" не будет платить за переход уругвайца. Он достанется клубу бесплатно, так как летом покинул "ПСЖ" и получил статус свободного агента.

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"Орлы" совсем недавно серьезно усилились, подписав сразу троих футболистов.

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В статье: Эдинсон Кавани Бенфика
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