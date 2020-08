Кавани подпишет с Бенфикой контракт на 30 миллионов евро

В ближайшее время Эдинсон Кавани должен будет подписать контракт с "Бенфикой". Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил детали его контракта.

"Матадор" подпишет трехлетнюю сделку до лета 2023-го года. Лиссабонский клуб готов будет платить звездному игроку 10 миллионов евро в год. Легко посчитать, что за три сезона он получит 30 миллионов евро (не считая бонусов).

Last details for Edinson Cavani to join Benfica. Contract offered until June 2023 for €10M/season as wage. Good chances to complete the agreement on next week. ???? @SkySport @DiMarzio #Cavani #Benfica #transfers