Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход Кавани в Бенфику сорвался
В клубе не смогли удовлетворить финансовые аппетиты уругвайца
Переход экс-форварда "ПСЖ" Эдинсон Кавани в "Бенфику" сорвался.
По информации португальского издания Record, стороны прервали переговоры после того, как "Бенфика" не смогли уговорить уругвайца понизить свои финансовые запросы.
Ранее сообщалось, что Матадор договорился с "орлами" о 3-летнем контракте на 30 миллионов.
Напомним, с 1 июля Кавани находится в статусе свободного агента, так как срок его контракта с "ПСЖ" истек.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ігор Холост (Львов)
22.08.2020 в 13:05
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
22.08.2020 в 12:38
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
22.08.2020 в 12:52
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...