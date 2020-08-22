Переход Кавани в Бенфику сорвался

Переход экс-форварда "ПСЖ" Эдинсон Кавани в "Бенфику" сорвался.

По информации португальского издания Record, стороны прервали переговоры после того, как "Бенфика" не смогли уговорить уругвайца понизить свои финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что Матадор договорился с "орлами" о 3-летнем контракте на 30 миллионов.

Напомним, с 1 июля Кавани находится в статусе свободного агента, так как срок его контракта с "ПСЖ" истек.