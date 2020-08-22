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Переход Кавани в Бенфику сорвался

Португалия
(1 голосов)

В клубе не смогли удовлетворить финансовые аппетиты уругвайца

Переход Кавани в Бенфику сорвался
Новина українською

Переход экс-форварда "ПСЖ" Эдинсон Кавани в "Бенфику" сорвался.

По информации португальского издания Record, стороны прервали переговоры после того, как "Бенфика" не смогли уговорить уругвайца понизить свои финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что Матадор договорился с "орлами" о 3-летнем контракте на 30 миллионов.

Напомним, с 1 июля Кавани находится в статусе свободного агента, так как срок его контракта с "ПСЖ" истек.

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В статье: Эдинсон Кавани Бенфика (Лиссабон)
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Комментарии (3)
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Ігор Холост (Львов)
22.08.2020 в 13:05
Давай в Минай
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ascent (Луксор)
22.08.2020 в 12:38
Неужели Динамо перехватило?
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Krivbass6 (Кривой Рог)
22.08.2020 в 12:52
Не угадал. Юзикбасс.
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