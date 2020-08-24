Альтернатива Кавани: Бенфика попытается подписать форварда Атлетико

"Бенфика" несколько недель вела переговоры с Эдинсоном Кавани, мечтая укрепить линию нападения. Однако их план провалился.

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Руководство португальцев определилсь с планом Б. Как сообщает A Bola, теперь они переключили свое внимание на Диего Косту.

Форвард "Атлетико" может покинуть клуб, так как перестал быть твердым игроком основы. Его контракт истекает уже в следующем году.