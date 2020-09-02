Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика готовит очередной топ-трансфер, заплатив 24 миллиона за форварда Альмерии
Это рекорд для лиссабонцев
В ближайшее время "Бенфика" очередным игроком усилит линию атаки. Совсем недавно они не смогли договориться с Кавани.
Читайте такжеПереход Кавани в Бенфику сорвался
Теперь они решили сменить вектор, сосредоточив силы на 21-летнем Дарвине Нуньесе. По данным A Bola, за него "Бенфика" заплатят 24 миллиона.
Нуньес - форвард "Альмерии", который в последнем сезоне забил 16 голов. Его трансфер может стать рекорндым для "Бенфики". Прошлый рекорд - 22 миллиона.
Отметим, что этим летом лиссабонцы уже подписали Вертонгена, Вальдшмидта и Эвертона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...