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Бенфика готовит очередной топ-трансфер, заплатив 24 миллиона за форварда Альмерии

Португалия
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Это рекорд для лиссабонцев

Бенфика готовит очередной топ-трансфер, заплатив 24 миллиона за форварда Альмерии
UA-Футбол
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В ближайшее время "Бенфика" очередным игроком усилит линию атаки. Совсем недавно они не смогли договориться с Кавани.

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Теперь они решили сменить вектор, сосредоточив силы на 21-летнем Дарвине Нуньесе. По данным A Bola, за него "Бенфика" заплатят 24 миллиона.

Нуньес - форвард "Альмерии", который в последнем сезоне забил 16 голов. Его трансфер может стать рекорндым для "Бенфики". Прошлый рекорд - 22 миллиона.

Отметим, что этим летом лиссабонцы уже подписали Вертонгена, Вальдшмидта и Эвертона.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) "Алмерия" (Алмерия) Дарвин Нуньес
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