Клубная академия Спортинга переименована в честь Роналду

Португальский "Спортинг" переименует клубную академию в честь Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщение сказано, что таким шагом они хотят увековечить имя лучшего футболиста в истории. В ближайшее время должна состоятся официальная презентация данного события.

✨ The name of the best player ever is now perpetuated at our Academy ✨



Sporting CP's Academy is now called #AcademiaCristianoRonaldo ???? pic.twitter.com/Uq2kKQpKQ4