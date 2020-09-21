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Клубная академия Спортинга переименована в честь Роналду

Португалия
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Отметили достижения форварда

Клубная академия Спортинга переименована в честь Роналду
UA-Футбол
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Португальский "Спортинг" переименует клубную академию в честь Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В сообщение сказано, что таким шагом они хотят увековечить имя лучшего футболиста в истории. В ближайшее время должна состоятся официальная презентация данного события.

Роналду - воспитанник "Спортинга". В целом он провел в команде шесть лет, но за взрослый коллектив отыграл один сезон. После этого, подписал контракт с "МЮ".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду
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