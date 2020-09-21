Клубная академия Спортинга переименована в честь Роналду

Португальский "Спортинг" переименует клубную академию в честь Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщение сказано, что таким шагом они хотят увековечить имя лучшего футболиста в истории. В ближайшее время должна состоятся официальная презентация данного события.

✨ The name of the best player ever is now perpetuated at our Academy ✨



Sporting CP's Academy is now called #AcademiaCristianoRonaldo ???? pic.twitter.com/Uq2kKQpKQ4 — Sporting CP English (@SportingCP_en) September 21, 2020

Роналду - воспитанник "Спортинга". В целом он провел в команде шесть лет, но за взрослый коллектив отыграл один сезон. После этого, подписал контракт с "МЮ".