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Порту может арендовать 21-летнего таланта Барселоны

Португалия
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Куман его уже забраковал

Порту может арендовать 21-летнего таланта Барселоны
UA-Футбол
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Рики Пуч все еще может быть отправлен в аренду. Несмотря на последние слухи, в текущем сезоне Рональд Куман не рассчитывает на полузащитника.

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По данным Marca, испанец может отправиться в Португалию. На один год его может арендовать "Порту", предоставив вместе с этим игровое время.

В прошлом сезоне Пуч выходил на поле при Кике Сетьене, проведя в сумме 12 матчей, в которых совершил две голевые передачи.

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В статье: Барселона Порту Рики Пуч
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