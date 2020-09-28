Португалия
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Порту может арендовать 21-летнего таланта Барселоны
Куман его уже забраковал
Рики Пуч все еще может быть отправлен в аренду. Несмотря на последние слухи, в текущем сезоне Рональд Куман не рассчитывает на полузащитника.
По данным Marca, испанец может отправиться в Португалию. На один год его может арендовать "Порту", предоставив вместе с этим игровое время.
В прошлом сезоне Пуч выходил на поле при Кике Сетьене, проведя в сумме 12 матчей, в которых совершил две голевые передачи.
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