Порту может арендовать 21-летнего таланта Барселоны

Рики Пуч все еще может быть отправлен в аренду. Несмотря на последние слухи, в текущем сезоне Рональд Куман не рассчитывает на полузащитника.

По данным Marca, испанец может отправиться в Португалию. На один год его может арендовать "Порту", предоставив вместе с этим игровое время.

В прошлом сезоне Пуч выходил на поле при Кике Сетьене, проведя в сумме 12 матчей, в которых совершил две голевые передачи.