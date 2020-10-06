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Порту объявил об аренде защитника Челси
За лондонцев Сарр еще не играл
Этим летом "Челси" подписал Маланга Сарра, который прибыл в клуб качестве свободного агента.
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Однако защитник не скоро дебютирует за лондонский клуб. По официальным данным, ближайший сезон Сарр проведет в "Порту". Права выкупа нет.
????⚪ Bem-vindo, Malang Sarr— FC Porto (@FCPorto) October 6, 2020
????⚪Bienvenu, Malang Sarr
????⚪Welcome, Malang Sarr#FCPorto #NaçãoPorto #BemvindoSarr pic.twitter.com/LLdvTzjdIG
В прошлом сезоне Сарр провел 20 игр в составе "Ниццы".
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