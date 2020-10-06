Порту объявил об аренде защитника Челси

Этим летом "Челси" подписал Маланга Сарра, который прибыл в клуб качестве свободного агента.

Читайте также Челси бесплатно подписал французского защитника

Однако защитник не скоро дебютирует за лондонский клуб. По официальным данным, ближайший сезон Сарр проведет в "Порту". Права выкупа нет.

В прошлом сезоне Сарр провел 20 игр в составе "Ниццы".