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Порту объявил об аренде защитника Челси

Португалия
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За лондонцев Сарр еще не играл

Порту объявил об аренде защитника Челси
UA-Футбол
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Этим летом "Челси" подписал Маланга Сарра, который прибыл в клуб качестве свободного агента.

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Однако защитник не скоро дебютирует за лондонский клуб. По официальным данным, ближайший сезон Сарр проведет в "Порту". Права выкупа нет.

В прошлом сезоне Сарр провел 20 игр в составе "Ниццы".

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В статье: Челси (Лондон) Порту Маланг Сарр
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