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Жоау Мариу официально вернулся в Спортинг

Португалия
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Правда не навсегда

Жоау Мариу официально вернулся в Спортинг
UA-Футбол
Новина українською

Жоау Мариу вновь будет игроком "Спортинга". Однако лишь один год.

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После возвращения в "Интер" ему не нашлось места в команде Конте и его отправили в аренду. Сообщается, что полузащитник один сезон проведет в "Спортинге", после чего вернется назад. Право выкупа не предусматривается.

Мариу - воспитанник "Спортинга", за которого "Интер" заплатил 40 миллионов. Последний год провел в "Локомотиве".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Интер (Милан) Жоау Мариу
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