Жоау Мариу официально вернулся в Спортинг

Жоау Мариу вновь будет игроком "Спортинга". Однако лишь один год.

Читайте также Жоау Мариу возвращается в Интер

После возвращения в "Интер" ему не нашлось места в команде Конте и его отправили в аренду. Сообщается, что полузащитник один сезон проведет в "Спортинге", после чего вернется назад. Право выкупа не предусматривается.

Мариу - воспитанник "Спортинга", за которого "Интер" заплатил 40 миллионов. Последний год провел в "Локомотиве".