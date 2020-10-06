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Жоау Мариу официально вернулся в Спортинг
Правда не навсегда
Жоау Мариу вновь будет игроком "Спортинга". Однако лишь один год.
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После возвращения в "Интер" ему не нашлось места в команде Конте и его отправили в аренду. Сообщается, что полузащитник один сезон проведет в "Спортинге", после чего вернется назад. Право выкупа не предусматривается.
✨???? pic.twitter.com/7Vl1iOsa79— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 6, 2020
Мариу - воспитанник "Спортинга", за которого "Интер" заплатил 40 миллионов. Последний год провел в "Локомотиве".
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