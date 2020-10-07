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Минус партнер для Ярмоленко – Порту арендовал вингера Вест Хэма

Португалия
(1 голосов)

Фелипе мог выйти на правом фланге

Минус партнер для Ярмоленко – Порту арендовал вингера Вест Хэма
Новина українською

Пресс-служба "Порту" сообщила об арендах сразу трех футболистов: помимо соглашений с хавбеком "Ливерпуля" Марко Груйичем и защитником "Челси" Малангом Сарром, "драконы" сумели договориться о временных выступлениях вингера "Вест Хэм Юнайтед" Фелипе Андерсона.

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Отметим, что трудовые договоры футболистов с "Порту" истекают в конце текущего сезона.

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Фелипе Андерсон – левый вингер, но также способен выйти и на правом фланге, где в "Вест Хэме" иногда "страховал" Андрея Ярмоленко. Ранее 27-летний бразильский исполнитель защищал цвета "Сантоса" и римского "Лацио".

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В статье: Фелипе Андерсон Порту Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Маланг Сарр Вест Хэм (Лондон) Марко Груйич
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Источник:
FC Porto

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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
07.10.2020 в 11:15
Может и Ярмолу бы арендовали, абы играл
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